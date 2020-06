Die Pläne von Bundesinnenminister Seehofer für eine Reform des europäischen Asylsystems stoßen nach Presseinformationen auf Widerstand beim Koalitionspartner SPD.

Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert aus einem Positionspapier, in dem sich die Sozialdemokraten gegen verkürzte Vorverfahren aussprechen, bei denen Schutzgründe womöglich nur oberflächlich beurteilt würden. Auch dürfe es keine "Massenlager" geben. Erforderlich seien vielmehr "offene Zentren" zur Behandlung von Asylanträgen, die sich am Standard deutscher Einrichtungen anlehnten. Weiter heißt es, das Papier solle heute in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion beschlossen werden.



Seehofer will die Asylreform zu einem Schwerpunkt der am 1. Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen. So sollen Entscheidungen über Asylanträge etwa an die Außengrenzen verlagert werden. Je nach Ergebnis würden die Menschen dann direkt in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt oder auf EU-Mitgliedstaaten verteilt.