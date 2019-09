Wissenschaftler haben bei einer Studie Inhaltsstoffe von Plastik im Urin zahlreicher Kinder und Jugendlicher nachgewiesen.

Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, analysierten das Robert-Koch-Institut und das Umweltbundesamt die Proben von 2.500 Studienteilnehmern zwischen drei und 17 Jahren. In fast allen seien Rückstände gefunden worden, insbesondere sogenannte Weichmacher. Nachgewiesen wurden 15 verschiedene Stoffe. Für einige existierten keine Grenzwerte, bei zwei seien die geltenden Werte überschritten worden. Die Grünen-Umweltpolitikerin Hoffmann sagte dem "Spiegel", es sei zu wenig erforscht, wie die Stoffe in ihrer Summe auf den Körper wirkten. Bedenklich seien die hohen Werte von Perfluoroktansäure. Die chemische Verbindung wird beispielsweise für Outdoorkleidung verwendet. Laut dem Umweltbundesamt ist der Stoff schädlich für die Fortpflanzung und wirkt lebertoxisch. In Textilien ist er ab dem kommendem Jahr EU-weit verboten.