Der inhaftierte Vorsitzende der türkischen Sektion von Amnesty-International, Taner Kiliç, kommt offenbar frei.

Wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte, hat ein Istanbuler Strafgericht angeordnet, Kiliç unter Auflagen aus der Haft zu entlassen. Man hoffe nun, dass der Anwalt in den kommenden Stunden tatsächlich das Gefängnis in Izmir verlassen könne. Ende Januar hatte ein Gericht in Istanbul bereits entschieden, Kiliç freizulassen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, der auch stattgegeben wurde.



Kiliç war im Juni 2017 unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer - wie es hieß - "bewaffneten Terrororganisation" inhaftiert worden. Ihm wurde vorgeworfen, den Prediger Gülen unterstützt zu haben, den die türkische Regierung hinter dem Putschversuch vom Juli 2016 vermutet. Zusammen mit Kiliç sind die türkische Amnesty-Direktorin Idil Eser und neun weitere Menschenrechtler angeklagt, darunter auch der Deutsche Peter Steudtner und der Schwede Ali Gharavi. Sie wurden im Juli 2017 während eines Workshops auf der Insel Büyükada bei Istanbul festgenommen. Bis auf Kiliç wurden alle Angeklagten bei der ersten Anhörung Ende Oktober auf freien Fuß gesetzt, Steudtner und Gharavi kehrten daraufhin in ihre Heimatländer zurück.



Amnesty-Generalsekretär Naidoo erklärte, man sei überglücklich über diese Nachricht. Zugleich werde man entschlossen weiter für die Menschenrechte in der Türkei und für alle Anderen kämpfen, die dort nach wie vor unrechtmäßig inhaftiert seien.