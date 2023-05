Das Verwaltungsgebäude der Deutschen Bahn (dpa picture-alliance / Jensen)

Die Prämien seien an 30.000 Beschäftigte ausgezahlt worden, darunter rund 3.800 Führungskräfte, berichten NDR und "Süddeutsche Zeitung". Zwar hat die Bahn einer internen Aufstellung zufolge bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit ihre Ziele 2022 verfehlt. Bei der Boni-Berechnung wurden diese Themen aber mit null Prozent gewichtet. In die Berechnung seien dagegen die Punkte Mitarbeiterzufriedenheit, Frauen in Führungspositionen und das Erreichen finanzieller Ziele eingeflossen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.