Das türkische Militär soll nach Medieninformationen "kriegswichtige Fracht" nach Libyen geflogen und damit gegen ein UNO-Embargo verstoßen haben.

Die Türkei habe mit Maschinen des Typs A400M mindestens elf Flüge in das Bürgerkriegsland absolviert, berichtet der Bayerische Rundfunk. An den Recherchen waren unter anderem auch der deutsch-französische Fernsehsender Arte und das niederländische Recherchezentrum Lighthouse Reports beteiligt.



Ein Airbus-Sprecher sagte in München, der Nato-Partner Türkei gehöre zu den Gründungspartnern des A400M-Programms im Jahr 2003. Welches Material ein Land mit den Maschinen wohin transportiere, liege nicht in den Händen von Airbus.



Vertreter von SPD, Grünen und Linkspartei kritisierten in einem Bericht von "Report München" sowie dem Magazin "Stern" das Vorgehen Ankaras und verlangten Aufklärung.