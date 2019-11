Die türkische Regierung beschuldigt Griechenland laut einem Medienbericht, zehntausende Migranten illegal in die Türkei abgeschoben zu haben.

Wie der "Spiegel" schreibt, sollen die griechischen Behörden in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 58.000 Menschen in die Türkei zurückgebracht haben, ohne ihnen ein Asylverfahren zu gewähren. Das Nachrichtenmagazin beruft sich auf Regierungsdokumente aus Ankara, die auch Misshandlungen durch griechische Beamte dokumentieren sollen. Betroffen waren demnach unter anderem Menschen aus Pakistan, Afghanistan, Somalia und Syrien. Griechenland bestreitet die Vorwürfe. Menschenrechtler machen Athen seit Jahren für illegale Rückführungen in die Türkei verantwortlich.