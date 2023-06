EU-Asylreform

Fahnen mit dem Parteilogo der Grünen (picture alliance/dpa/Stefan Puchner)

Berichte über die Prioritäten der Bundesregierung hätten sie erschüttert, zitiert das Magazin "Der Spiegel" aus einem Brief von rund 730 Mitgliedern an führende Politiker der Grünen. Die Ausweitung sicherer Drittstaaten, schlechterer Rechtsschutz, verpflichtende Grenzverfahren in Haftlagern und eine Verschärfung des gescheiterten Dublin-Systems seien nur einige der Rechtsverschärfungen, die in den bisherigen Vorschlägen angelegt seien. Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag in Luxemburg über die seit Jahren strittige Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Es geht unter anderem um die Frage, ob es Vorprüfungen von Anträgen schon an den Außengrenzen geben soll.

Die Bundesregierung hatte sich dafür offen gezeigt, will aber durchsetzen, dass Minderjährige unter 18 Jahren und Familien mit Kindern von solchen Verfahren ausgenommen werden.

