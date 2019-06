US-Präsident Trump hat der "New York Times" wegen eines Artikels über amerikanische Cyber-Angriffe gegen Russland Hochverrat vorgeworfen.

"Können Sie es glauben, die scheiternde New York Times hat gerade eine Story gebracht, dass die Vereinigten Staaten ihre Cyber-Attacken gegen Russland erheblich verstärken", twitterte Trump. Dies sei ein "virtueller Akt des Hochverrats". Die Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die USA begonnen hätten, digitale Eingriffe in das russische Stromnetz als "Warnung an Präsident Putin" vorzunehmen. Unter Berufung auf namentlich nicht genannte Regierungsbeamte hieß es, die US-Regierung demonstriere damit einen aggressiveren Einsatz von Cyber-Werkzeug. Unter anderem wolle man auf Berichte über russische Desinformationskampagnen sowie Hacker-Angriffe reagieren.



Der Bericht sei nicht wahr, schrieb Trump in einem zweiten Tweet und bezeichnete die Medien erneut als "korrupt" und Journalisten als "Feinde des Volkes".