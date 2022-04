Das Bundesverteidigungsministerium in Berlin (picture alliance / ZB)

Das Verteidigungsministerium habe am 27. Februar eine Einladung an rund 280 Firmen verschickt, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Branchenkreisen. Einen Tag zuvor hatte Kanzler Scholz im Bundestag seine sogenannte "Zeitenwende"-Rede gehalten. Eine zentrale Frage in der Schaltkonferenz sei gewesen, was die Firmen der Ukraine kurzfristig zur Verfügung stellen könnten. Demnach schickten die Rüstungsunternehmen anschließend ihre Angebote, aus denen dann eine Liste mit rund 200 Positionen in einem Volumen von rund 300 Millionen Euro erstellt worden sei.

Diese Liste wurde dem Bericht zufolge knapp fünf Wochen nach der Schaltkonferenz am zurückliegenden Donnerstag schließlich an Kiew übergeben.

Weiterführende Informationen

