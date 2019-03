Der Autobauer Porsche ist in den vergangenen Jahren mehrfach Hinweisen auf mutmaßliche Schmiergeldzahlungen von Beschäftigten an Betriebsräte nachgegangen.

Der Autohersteller teilte mit, es habe wiederholt einzelne solcher Hinweise gegeben, die allesamt überprüft worden seien, aber nie hätten belegt werden können. Porsche reagierte damit auf einen Bericht der "Bild am Sonntag", wonach Arbeitnehmervertreter Geld dafür angenommen haben sollen, damit befristet Beschäftigte in eine unbefristete Anstellung übernommen werden. Das Unternehmen betonte, derartige Vertragsänderungen seien in einer betrieblichen Vereinbarung geregelt. Es gebe ein Punktesystem und mehrere Kontrollinstanzen, um Missbrauch auszuschließen.



Weiter hieß es, diese Bewertungsmethode zum Auswahlprozess sei in einem Urteil des Arbeitsgerichts Stuttgart im Jahre 2014 als rechtskonform bewertet worden.