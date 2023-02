"Deutschland-Ticket"

Das 49-Euro-Ticket (Symbolfoto) geht am 1. Mai 2023 an den Start - ändert sich dieder Betrag womöglich schon bald? (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Die Länder hätten dem Verkehrsausschuss des Bundesrates einen Änderungsantrag zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung vorgelegt, schreibt das "Handelsblatt". In dem Passus heiße es, der Preis für das Ticket solle in Abstimmung von Bund und Ländern jährlich festgeschrieben werden. Ausdrücklich erwähnt wird darin auch eine - so wörtlich - "Möglichkeit oder auch Notwendigkeit, den Preis anzupassen". Bund und Länder hatten sich im Dezember darauf verständigt, in diesem Jahr ein deutschlandweit gültiges ÖPNV-Ticket für 49 Euro anzubieten. Um diesen Preis zu Beginn zu garantieren, wollen beide Seiten jeweils 1,5 Milliarden Euro beisteuern.

Die weitere Preisentwicklung dürfte neben der Nachfrage durch verkaufte Tickets auch davon abhängen, ob sich diese Summe ändert.

