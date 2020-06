Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor hat seine Nebentätigkeit für eine US-Firma rückblickend als einen Fehler bezeichnet.

Zwar habe er die Tätigkeit der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt, schreibt der Politiker auf seiner Facebook-Seite. Gleichwohl habe er sich politisch angreifbar gemacht und könne die Kritik nachvollziehen. Sein Engagement für das Unternehmen entspreche rückblickend nicht seinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung seiner politischen Aufgaben. Anteils-Optionen des Unternehmens habe er nie ausgeübt und bereits zurückgegeben.



Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, hatte Amthor für die Firma "Augustus Intelligence" Lobbyarbeit betrieben und Ende 2018 mit einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Altmaier um politische Unterstützung gebeten. Der Entwurf des Schreibens wurde dem Nachrichtenmagazin zufolge auf Briefpapier des Deutschen Bundestags verfasst. Amthor habe mindestens 2.817 Aktienoptionen an der Firma bekommen und einen Direktorenposten bekleidet.