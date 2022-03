Ukrainischen Angaben zufolge ziehen russische Truppen aus Tschernobyl ab (imago images/ITAR-TASS)

Die Soldaten seien in zwei Kolonnen in Richtung der Grenze nach Belarus gefahren, teilte der Konzern mit. Das Personal des AKW Tschernobyl sei am Morgen über den geplanten Abzug informiert worden. Eine kleine Zahl russische Soldaten sei geblieben, hieß es weiter. Eine weitere russische Kolonne ziehe aus der Stadt Slawutytsch ab, in der Beschäftigte des Atomkraftwerks wohnen.

Der NATO zufolge gibt es keine Anzeichen, dass sich russische Kräfte aus der Gegend um Kiew zurückziehen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg warf Russland vor, seine militärischen Aktivitäten um Kiew nicht wie angekündigt zu verringern, sondern seine Truppen neu zu formieren und für Angriffe in den Donbass im Osten der Ukraine zu verlegen.

Ursprünglich für heute geplante Evakuierungen aus der Stadt Mariupol sollen morgen stattfinden. Das Internationale Rote Kreuz erklärte, Russland habe einer Feuerpause zugestimmt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.