Ukrainischen Angaben zufolge ziehen russische Truppen aus Tschernobyl ab (imago images/ITAR-TASS)

Es seien keine Außenstehenden mehr auf dem Gelände des Atomkraftwerks, teilte die für das Sperrgebiet im Norden der Ukraine zuständige Behörde mit. Russische Soldaten hätten Ausrüstung und Wertgegenstände aus der stillgelegten Anlage gestohlen. Experten durchsuchten nun das Gelände auf potenzielle Sprengkörper hin. Laut dem ukrainischen Atomenergiekonzern Energoatom zog auch aus der Stadt Slawutytsch eine russische Kolonne ab. In dem Ort wohnen Beschäftigte des Atomkraftwerks.

Der NATO zufolge gibt es keine Anzeichen, dass sich russische Kräfte aus der Gegend um Kiew zurückziehen. Stattdessen würden die Truppen neu formiert und für Angriffe in den Osten der Ukraine verlegt. Nach britischen Geheimdienstinformationen verstärkt Russland seine Truppen in der Ukraine durch Soldaten, die bislang in Georgien stationiert waren.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.