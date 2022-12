NATO-"Speerspitze"

Ein "Puma"-Schützenpanzer der Bundeswehr (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Bei einem Training mit 18 Gefechtsfahrzeugen sei die Einsatzbereitschaft binnen einiger Tage auf null gesunken, schreibt das Magazin "Der Spiegel". Es beruft sich dabei auf ein Schreiben des zuständigen Generalmajors an die Führung des Heeres und das Verteidigungsministerium. Die Pannen betreffen demnach Fahrzeuge in einer speziellen Konfiguration, mit der sich die Panzergrenadierbrigade 37 ab dem neuen Jahr eigentlich an der sogenannten "Speerspitze" der NATO beteiligen will. Dabei handelt es sich um einen ständig einsatzbereiten und besonders schnell verlegbaren Eingreifverband des Bündnisses. Besonders anfällig ist dem Bericht zufolge die Elektronik der Hightech-Panzer.

In einem Puma habe es sogar einen Kabelbrand im Fahrerraum gegeben. Der Schützenpanzer Puma war erst im vergangenen Jahr für gefechtstauglich erklärt worden.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.