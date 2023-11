Auch die Praxen regisitrieren sorgen wieder deutlich mehr Atemwegserkrankungen. (picture alliance / dpa-tmn / Christin Klose)

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios steht das Thema bereits auf der Tagesordnung des zuständigen Bundestags-Ausschusses. Demnach könnte die Regelung bereits am 7. Dezember inkrafttreten. Die Regelung war während der Pandemie eingeführt worden und im April zunächst ausgelaufen. Ein im Sommer vom Bundestag beschlossenes Gesetz sieht vor, dass dies nach der Klärung noch offener Rechtsfragen dauerhaft möglich werden soll. Damit wäre eine erstmalige Krankschreibung wegen einer akuten Erkrankung nicht nur in der Praxis oder per Videosprechstunde möglich, sondern auch einmalig per Anruf. Während der Pandemie war die telefonische Krankschreibung auf leichte Atemwegserkrankungen beschränkt. Zukünftig soll dies auf alle Krankheitsbilder mit - wie es heißt - "absehbar nicht schwerem Verlauf" ausgeweitet werden.

Allerdings müssen die Patienten den Arztpraxen bekannt sein. Auch haben sie zu überprüfen, dass die Anrufer tatsächlich diejenigen sind, für die sie sich ausgeben.

