Der Anführer der Terrormiliz IS, al-Bagdadi, soll irakischen Angaben zufolge zusammen mit seinen Leibwächtern bei einem US-Angriff in der syrischen Provinz Idlib getötet worden sein.

Man habe eine entsprechende Bestätigung aus Syrien erhalten, sagten Vertreter der irakischen Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur Reuters. Der irakische Geheimdienst suchte demnach nach ihm. Zuvor hatten US-Medien unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtet, dass al-Bagdadi eine Sprengstoffweste gezündet haben soll, als Spezialkräfte ihn attackiert hätten.



Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Der größte Teil der Region steht unter der Kontrolle der syrischen Islamistengruppe Hajat Tahrir al-Scham. Noch vor wenigen Monaten ging die von den USA geführte Anti-IS-Koalition aber in einem Bericht davon aus, dass sich noch zwischen 14.000 und 18.000 IS-Angehörige in dem Gebiet zwischen Syrien und dem Irak aufhalten sollen.