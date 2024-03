Gazastreifen

Bericht: US-Präsident Biden will Bau von Schiffsterminal für Hilfslieferungen an die Palästinenser ankündigen

US-Präsident Biden will Berichten zufolge in der Nacht in seiner Rede an die Nation die Einrichtung eines Terminals für Hilfslieferungen an der Küste des Gazastreifens ankündigen.