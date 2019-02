Die USA und Nordkorea erwägen nach Medieninformationen die Einrichtung von Verbindungsbüros.

Dies könne ein erster Schritt auf dem Weg zur Normalisierung der Beziehungen sein, berichtet der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf hochrangige Diplomaten. Demnach könnte die Regierung in Washington Beamte nach Pjöngjang entsenden, um dort eine Niederlassung einzurichten. US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim wollen sich Mitte der kommenden Woche in Hanoi erneut persönlich treffen.



Zum ersten Mal begegnet waren sie sich im Juni des vergangenen Jahres auf einem Gipfeltreffen in Singapur. Damals hatten beide über eine nukleare Abrüstung Nordkoreas gesprochen, konkrete Vereinbarungen aber blieben aus. Anschließende Verhandlungen zwischen beiden Seiten brachten bislang keinen erkennbaren Durchbruch.