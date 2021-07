Ein Teil der von Betriebsärzten vorgenommenen Impfungen geht einem Bericht zufolge bisher nicht in die Statistik des Robert Koch-Instituts ein.

Ein Grund dafür sei, dass zahlreiche Betriebsärzte ihre Daten noch nicht an Datenbank des RKI melden könnten, berichteten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten". Daraus ergebe sich ein erheblicher Melderückstand.



Dem Robert Koch-Institut zufolge wurden seit dem Start der betrieblichen Impfkampagne am 7. Juni bundesweit mehr als 553. 000 Erstimpfungen und rund 10.850 Zweitimpfungen durch Betriebsärzte in der Statistik erfasst. Laut Bundesgesundheitsministerium wurden bis zu Ende Juni allerdings 2,15 Millionen Impfdosen an die Betriebsärzte ausgeliefert.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.