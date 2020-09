Nach einer Recherche des britischen Fernsehsenders Channel 4 wollte das Team des damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump im Wahlkampf 2016 gezielt schwarze Bürgerinnen und Bürger von der Abstimmung fernhalten.

Es seien Profile von 3,5 Millionen Menschen erstellt und unter dem Schlagwort "Abschreckung" kategorisiert worden, berichtet Channel 4. Man habe Daten des Trump-Teams zu 200 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern einsehen können. Das Material umfasse fünf Terabyte. Es zeige nicht nur, welche Informationen zu jeder Wählerin und jedem Wähler angelegt worden seien, sondern auch, wie sie genutzt wurden.

3,5 Millionen Schwarze betroffen

In 16 wahlentscheidenden Bundesstaaten seien Millionen Amerikaner durch Algorithmen in acht Kategorien eingeteilt worden, um sie gezielt auf Facebook und anderen Plattformen mit Werbung zu adressieren. Eine Kategorie hieß "Abschreckung". Diese Personengruppe sollte vom Wählen abgehalten werden. Nach Analysen von Channel 4 sind schwarze Bürgerinnen und Bürger überproportional in dieser Kategorie vertreten. In Summe seien es 3,5 Millionen Menschen.



Weder das Trump-Wahlkampfteam, noch die Republikanische Partei oder das Weiße Haus haben dem Sender einen Kommentar zur Recherche gegeben. Zuvor habe das Trump-Team wiederholt beteuert, nicht gezielt schwarze Bürger im Wahlkampf mit Werbung angesprochen zu haben.



Bereits 2018 hatten Channel 4 sowie die Zeitungen Oberserver und New York Times in einer investigativen Recherche enthüllt, wie das Trump-Team mit Cambridge Analytica (CA) zusammenarbeitete. Das Unternehmen nutzte von Facebook bereitgestellte Daten. Nach den Berichten meldete CA Insolvenz an. 2020 sind laut Channel 4 zwei ehemalige Cambridge-Analytica-Mitarbeiter an der Trump-Kampagne beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.