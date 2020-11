Die Berliner Staatsanwaltschaft übernimmt nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung die Ermittlungen gegen den Verschwörungsideologen Hildmann.

Demnach will die Berliner Justiz alle Anzeigen, die deutschlandweit gegen Hildmann eingehen, zentral an sich ziehen. Hildmann werden Bedrohung, Beleidigung und Volksverhetzung vorgeworfen. Bislang war die Staatsanwaltschaft in Cottbus aufgrund von Hildmanns Wohnsitz für die Ermittlungen zuständig. Die Brandenburger Juristen hatten jedoch bislang nicht über eine Anklage entschieden.



Der Buchautor und Koch hat in seinen Telegram-Kanal mehr als 100.000 Follower und verbreitet nach Ansicht der Justiz unter anderem dort Verschwörungsmythen zur Coronakrise. Er tritt auch regelmäßig auf Kundgebungen von Gegnern der staatlichen Auflagen zur Eindämmung der Pandemie auf.



Staatsschützer hatten bereits am Dienstag eine Hausdurchsuchung bei Hildmann durchgeführt. Dabei wurden Laptops und Computer, mehrere Mobiltelefone und Speichermedien beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden sollen.

