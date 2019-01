Der im vergangenen August von den USA nach Deutschland abgeschobene ehemalige KZ-Wächter Jakiv Palij ist tot.

Er starb Medienberichten zufolge im Alter von 95 Jahren in einem Pflegeheim im nordrhein-westfälischen Ahlen. Palij war nach Angaben der amerikanischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs Aufseher im NS-Arbeitslager Trawniki im von den Nationalsozialisten besetzten Polen.



In Deutschland war ein Ermittlungsverfahren gegen Palij wegen Beihilfe zum Mord aus Mangel an Beweisen 2016 eingestellt worden.