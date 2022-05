Innenpolitik

Jan Böhmermann präsentiert in seiner Show regelmäßig investigative Recherchen. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Nach den Recherchen von Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" hatten Polizeibehörden in allen Bundesländern vielfach unzureichend oder gar nicht auf Anzeigen wegen Hass im Netz reagiert. Die Redaktion hatte im vergangenen Herbst in allen 16 Bundesländern dieselben sieben Hass-Botschaften bei einer beliebigen örtlichen Polizeiwache zur Anzeige gebracht. In den meisten Fällen passierte nicht viel. Nur einzelne Täter wurden ermittelt und angeklagt. Die detaillierten Ergebnisse der Recherchen veröffentlichte das "ZDF Magazin Royale" auf der Internetseite tatütata.fail

SPD-Innenexperte nennt Umgang der Magdeburger Polizei mit Hass im Netz "verstörend"

Als "besonders verstörend" bezeichnete es der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Erben, dass die Polizei in Magdeburg die Entgegennahme einer Strafanzeige sogar verweigerte. Seit Jahren werde darüber geredet, dass sich Kriminalität ins Netz verlagere. Doch die Feststellung habe nach wie vor nicht jede Dienststelle erreicht, kritisierte er. Die Polizeiinspektion in Magdeburg räumte Fehler ein und erklärte, gegen einen Beamten des Reviers werde intern wegen des Verdachts auf Strafvereitelung ermittelt. Auch in Bremen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Beamten.

Der CDU-Politiker Polenz rief die Innenministerkonferenz und die Landtage auf, sich des Themas anzunehmen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Kuhle erklärte, es brauche eine bessere Ausstattung von Polizei und Justiz. Zudem sei ein digitales Selbstverständnis der Behörden und eine Reform des Föderalismus nötig. Die CDU in Schleswig-Holstein betonte, in den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen gehe es auch um den Aufbau einer "Cyber-Hundertschaft".

