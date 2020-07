Rechtsextremisten versuchen offenbar in einzelnen Regionen immer häufiger, durch den Kauf von Immobilien Stützpunkte zu etablieren.

Neonazis hielten vor allem in ländlichen Räumen ostdeutscher Bundesländer nach Grundstücken und Gebäuden Ausschau, sagte der Rechtsextremismus-Experte des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz, Krentz, der Funke-Mediengruppe. In Sachsen sei die Zahl solcher Immobilien im vergangenen Jahr auf 27 gestiegen, und der Trend halte weiter an. Dem Bericht zufolge gibt Sachsen-Anhalt die Zahl der von Rechten genutzten Gebäuden mit 22 an. In diesem Zusammenhang warne das Bundesamt für Verfassungsschutz vor der Gefahr einer Verankerung von Rechtsextremisten in bestimmten Regionen.



Das hessische Landesamt erkenne zudem ähnliche Tendenzen auch bei angemieteten Immobilien. So entpuppten sich vermeintlich unpolitische "Sportveranstaltungen" oder "private Geburtstagsfeiern" im Nachhinein als Veranstaltungen von Neonazis.