Die Türkei schiebt einem Medienbericht zufolge erneut eine mutmaßliche deutsche Anhängerin der Terrormiliz IS ab.

Die 29 Jahre alte Frau aus Rheinland-Pfalz wird nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" noch heute mit drei Kindern in Deutschland ankommen. Gegen die Frau liege ein Haftbefehl wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor, hieß es.



Erst Anfang Dezember hatte die Türkei eine mutmaßliche IS-Unterstützerin mit ihren Kindern nach Deutschland überstellt. Die Frau war nach ihrer Ankunft in Frankfurt am Main verhaftet worden; das Jugendamt nahm die Kinder in Obhut.