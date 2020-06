Die Zahl der Millionäre weltweit hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht.

Ende des vergangenen Jahres hätten mehr als 24 Millionen Menschen jeweils über ein Vermögen von einer Million US-Dollar oder mehr verfügt, heißt es im neuesten "Global Wealth Report" der Beratungsfirma "Boston Consulting Group". Im Jahr 1999 seien es noch 8,9 Millionen gewesen.



Die meisten Millionäre leben demnach in den USA. Deutschland liegt mit rund 400.000 Millionären an siebter Stelle. Damit hat sich die Zahl hierzulande in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdoppelt.