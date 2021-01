In Berlin klaffen Angebot und Nachfrage bei Mietwohnungen einem Bericht zufolge besonders weit auseinander.

Dort erhielten Vermieter für eine Bestandswohnung pro Inserat durchschnittlich fast 140 Kontaktanfragen, schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf eine Datenanalyse der Onlineplattform "Immoscout24". Mit weniger als der Hälfte der Interessenten pro Wohnung folgen demnach Köln, Leverkusen, Hamburg und München. Weiter heißt es, der große Abstand zwischen Berlin und den anderen deutschen Großstädten werde auf den in der Bundeshauptstadt geltenden Mietendeckel zurückgeführt.



Dem Bericht zufolge liegt Berlin auch bei der Nachfrage nach Neubau-Mietwohnungen vorn, und zwar vor Köln und Karlsruhe. Hier sei die Differenz bei den Kontaktanfragen aber deutlich geringer. Für Erstvermietungen wird in der Regel mehr Geld pro Quadratmeter verlangt, auch fallen viele Neubauten in Berlin nicht unter den Mietendeckel.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.