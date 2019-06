In der Europäischen Union ist die Zahl der Asylbewerber einem Zeitungsbericht zufolge in den ersten vier Monaten deutlich gestiegen.

Von Januar bis Ende April hätten rund 206.500 Menschen erstmals einen Asylantrag in der EU gestellt, berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf Daten aus Brüssel. Das seien 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür sei, dass immer mehr Asylbewerber über reguläre Wege und visafrei in die EU einreisten. Den Angaben zufolge stammte gut jeder vierte Asylantrag von Staatsangehörigen eines Landes, dessen Bürger ohne Visum in Länder des Schengenraums einreisen dürfen.



Vor allem aus Lateinamerika kämer immer mehr Menschen, heißt es weiter. Venezuela ist inzwischen nach Syrien das Hauptherkunftsland von Asylbewerbern in der EU.