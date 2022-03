Bergung der Toten nach der Bombardierung einer Kaserne in Mykolajiw. (AFP)

Ein hochrangiger Vertreter des ukrainischen Militärs sprach gegenüber der New York Times von mindestens 40 Toten. Der Angriff fand bereits gestern statt, noch heute wurde in den Trümmern der Kaserne nach Überlebenden gesucht. Laut dem Gouverneur der Region schliefen die Soldaten, als die russische Rakete einschlug.

Die russischen Streitkräfte drangen weiter in die Hafenstadt Mariupol vor. Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes flohen heute mehr als 4.100 Menschen aus der Stadt am Asowschen Meer. Knapp 2.500 weitere Zivilisten seien aus den Regionen Kiew und Luhansk über Fluchtkorridore in Sicherheit gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.