Erneuerbare Energien bis 2030

Windräder im Hunsrück (picture alliance / imageBROKER / Thomas Frey)

Demnach müssten in den nächsten sieben Jahren Windräder mit einer Leistung von 59 Gigawatt gebaut werden. Für die bisherigen 56 Gigawatt habe es mehr als 20 Jahre gedauert, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf eine Auswertung, die das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln im Auftrag der Zeitung vorgenommen hat. Laut den Angaben müssten täglich im Durchschnitt 5,8 Windräder mit einer Leistung von jeweils 4,2 Megawatt hinzukommen. Mögliche Rückbauten alter Anlagen seien einberechnet. Das Ziel, eine Leistung von 115 Gigawatt zu erreichen, sei damit bis 2030 kaum zu halten, heißt es. Es drohe eine Lücke in der Stromversorgung.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.