Die Regierungskommission zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit fordert, den Osten Deutschlands im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sichtbarer zu machen.

Der Kommissionsvorsitzende - Brandenburgs früherer Ministerpräsident Platzeck - sagte, man müsse genau hinsehen, in welcher Art und Weise der Osten dargestellt werde. Die Frage sei, ob der Osten nur vorkomme, wenn es um rechtsradikale Vorfälle gehe - oder auch bei Erfolgen im Alltag. Platzeck forderte zudem mehr ostdeutsche Führungskräfte bei den Öffentlich-Rechtlichen.



Vor dem Hintergrund des Streits in Sachsen-Anhalt um eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags betonte der SPD-Politiker, er sei ein überzeugter Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dieser leiste einen der wichtigsten Beiträge für die Stabilität der Demokratie. Es sei aber nicht nur eine Stammtischparole, dass ein "Tatort", der im Osten gedreht worden sei, immer um etliche Grade dunkler und die Tapete immer um 30 Jahre älter sei.



Ganz grundsätzlich ruft die Kommission dazu auf, sich weiterhin mit der Geschichte der deutschen Wiedervereinigung auseinanderzusetzen. Platzeck betonte, dazu gehöre auch, im Dialog mit den Bürgern die Aufbauleistungen der vergangenen Jahrzehnte in den Mittelpunkt zu stellen.



Die Bundesregierung hatte die Kommission im Frühjahr 2019 anlässlich der 30. Jahrestage der friedlichen Revolution in der DDR 1989 und der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 berufen. Die ursprünglich für den 30. Jahrestag der deutschen Einheit am 3. Oktober dieses Jahres geplante große Feier in Potsdam fiel wegen der Corona-Pandemie kleiner aus als ursprünglich erhofft.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.