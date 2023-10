Nach türkischen Angaben waren unter anderem von kurdischen Kämpfen kontrollierte Treibstofflager das Ziel der Luftangriffe. (AFP / DELIL SOULEIMAN)

Dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein, darunter auch Zivilisten. Auch im Nordirak hatten türkische Streitkräfte am Morgen kurdische Ziele attackiert. Die Angriffe gelten als Antwort auf den Anschlag der kurdische Rebellenorganisation PKK am vergangenen Sonntag in der türkischen Hauptstadt Ankara. Zwei Polizisten wurden dabei verletzt, die zwei Angreifer wurden getötet.

Unterdessen schoss das US-Militär nach Angaben der Nachrichtenagentur AP eine türkische Drohne ab. Sie sei den amerikanischen Truppen in Syrien zu nahe gekommen, hieß es. Sowohl die USA als auch die Türkei sind NATO-Mitglieder.

