Am Flughafen Damaskus gibt es immer wieder Explosionen und Raketeneinschläge (Archivbild). (Sameer Al-Doumy / AFP)

In Medienberichten heißt es, die Verbindungen von und nach Damaskus seien als Folge eines israelischen Angriffs eingestellt worden. Das syrische Verkehrsministerium teilte mit, einige Geräte am Flughafen seien außer Betrieb. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte die Behörde nicht. Syrischen Angaben zufolge hatte Israel in der Nacht Ziele im Süden von Damaskus angegriffen. Der syrischen Nachrichtenagentur Sana zufolge konnten die meisten Raketen abgefangen werden. Mindestens ein Zivilist sei verletzt worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtet, Israel habe Waffenlager irantreuer Milizen auf dem Flughafen angegriffen und dabei eine Start- und Landebahn sowie einen Kontrollturm beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.