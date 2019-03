Die Vorsitzende der Berliner CDU, Grütters, zieht sich von der Spitze der Landespartei zurück.

Sie werde auf dem Parteitag am 18. Mai nicht mehr kandidieren, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus ihrem Umfeld. Auch der RBB berichtete über den Rückzug. Damit macht Grütters den Weg frei für ihren Herausforderer Wegner. Der Bundestagsabgeordnete hatte in der Vorwoche überraschend seine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt.



Grütters hat in der Bundesregierung das Amt der Kulturstaatsministerin. Den Berliner Parteivorsitz hatte sie Ende 2016 nach einer schweren Niederlage der CDU bei der Abgeordnetenhauswahl übernommen. Ihr Rückzug sei mit Wegner abgesprochen, hieß es in Parteikreisen. Grütters selbst will sich am Nachmittag dazu äußern.