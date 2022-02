Bundeskanzler Scholz äußert sich bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt zum russischen Angriff auf die Ukraine. (Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa)

Zudem soll es Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben. Insbesondere russische Oligarchen aus dem Umfeld des Präsidenten Putin seien im Fokus.

Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen heute Abend in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen, um über neue Sanktionen zu beraten. Bundeskanzler Scholz sagte in Berlin, Russland werde für seine Aggressionen einen bitteren Preis bezahlen. Der Kanzler will sich am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestages in einer Regierungserklärung äußern.

Auch die G7-Staaten beraten heute über Konsequenzen des russischen Einmarschs. Die Staats- und Regierungschefs der Nato kommen morgen zusammen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.