Demnach sprachen Augenzeugen von Rauchschwaden und in der gesamten Stadt hörbaren Schüssen. In Sozialen Medien wurden außerdem nicht unabhängig überprüfte Videos geteilt, die Verletzte am Rande der neuen Proteste zeigen sollen. In Sahedan waren bereits vor genau vier Wochen Einheiten von Polizei und Militär nach dem Freitagsgebet gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. Menschenrechtsorganisationen gingen von bis zu 93 Todesopfern aus.

