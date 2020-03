Frankreichs Regierungschef Philippe ist offenbar dafür, die zweite Runde der Kommunalwahlen wegen der Covid-19-Epidemie um mehrere Monate zu verschieben.

Philippe habe sich bei den Vorsitzenden der Parteien für den 21. Juni als Wahltermin starkgemacht, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Die Endrunde der Abstimmung ist für Sonntag geplant. Der erste Durchgang war gestern.



Bei der Abstimmung schnitt die Regierungspartei La Republique en Marche schlecht ab. Deren Kandidatin Buzyn kam in Paris nur auf den dritten Platz. Dagegen konnten die Grünen in großen Städten wie Lyon, Besançon oder Straßburg zulegen. In Bordeaux liegt der Grünen-Politiker Hurmic fast gleich auf mit Amtsinhaber Florian. Der rechtsgerichtete Rassemblement National war im strukturschwachen Nordfrankreich und an der Côte d'Azur erfolgreich.