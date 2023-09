Westliche Staaten kritisieren die Abstimmungen in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten wie hier in Donezk als Scheinwahlen. (AP)

Russische Behörden berichten, dass in Saporischschja ein Wahllokal durch einen Drohenangriff zerstört wurde. In der Nachbarregion Cherson sei nahe einem Wahllokal eine Granate gefunden und entsorgt worden. Der Europarat sieht in den Wahlen in den vier ukrainischen Gebieten einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht. Bewohner berichteten, dass bewaffnete Soldaten Menschen abgeführt hätten, die nicht wählen wollten. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen.

Am Wochenende wurde auch in 79 Regionen Russlands über Gouverneure, Regionalparlamente sowie Stadt- und Gemeinderäte abgestimmt. Einen freien Wahlkampf und regierungskritische Gegenkandidaten gab es nicht. Unabhängige Wahlbeobachter waren nicht zugelassen. Nach den ersten veröffentlichten Ergebnissen lag die Regierungspartei von Staatschef Putin überall vorn.

11.09.2023