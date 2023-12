Nahost-Konflikt

Israelischer Luftangriff im Libanon. (AFP / -)

Wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet, griffen israelische Kampfflugzeuge in der vergangenen Nacht den Grenzort Bint Dschubeil an. Er gilt als Hochburg der militant-islamistischen Hisbollah. Das israelische Militär erklärte, man prüfe die Berichte über die Todesopfer. Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Massaker der Terror-Organisation Hamas in Israel Anfang Oktober kommt es auch an der Grenze zum Libanon immer wieder zu Konfrontationen.

Im Gazastreifen setzt die israelische Armee ihre Angriffe auch heute fort. Gestern hatte ein Sprecher angekündigt, die Einsätze im Zentrum des Palästinensergebiets auszuweiten. Das Militär forderte die Menschen auf, ihre Häuser und Notunterkünfte zu verlassen.

Abbas warnt vor Eskalation im Westjordanland

Nach Einschätzung des israelischen Generalstabschefs Halevi wird der Krieg noch viele Monate dauern. Er betonte, es gebe keine schnelle Lösung für die Zerschlagung der Terrororganisation Hamas, sondern nur einen beharrlichen und entschlossenen Kampf.

Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Abbas, warf Israel in einem Interview mit dem ägyptischen Fernsehen schwere Verbrechen gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen vor. Diese seien in der Geschichte beispiellos. Gleichzeitig warnte Abbas davor, auch im Westjordanland könne die Gewalt jederzeit eskalieren.

