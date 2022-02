Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbeibah (hier während einer Rede im Parlament) (AFP/Mahmud TURKIA / AFP)

Er sei in der Hauptstadt Tripolis in seinem Auto auf dem Heimweg gewesen, als Schüsse aus einem anderen Fahrzeug auf ihn abgefeuert worden seien, melden örtliche Medien unter Berufung auf eine dem Regierungschef nahestehende Person. Dbeibah sei unverletzt geblieben, den Angreifern sei die Flucht gelungen. Die Lage in Libyen ist instabil. In dem nordafrikanischen Land sollten eigentlich im Dezember Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Die Abstimmungen wurden jedoch wegen politischer Spannungen verschoben. Ein neuer Termin steht bislang nicht fest. Die Wahlen sind Teil eines unter UNO-Aufsicht stehenden Prozesses, durch den das Land befriedet werden soll.

Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi 2011 versuchen rivalisierende Kräfte im Osten und Westen des Landes, die Macht zu übernehmen. Seit Oktober gilt eine Waffenruhe.

