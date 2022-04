Durch russische Angriffe zerstörte Wohnhäuser - hier in Kiew (Archivbild) (picture alliance/dpa/CTK)

Explosionen gab es demnach im südlichen Cherson, in Charkiw im Osten, in der im Westen gelegenen Stadt Iwano-Frankiwsk und in Kiew. In Teilen der Hauptstadt fiel Medien zufolge der Strom aus. In Luhansk und Saporischschja im Osten heulten Luftschutzsirenen.

Derweil konnten sich nach offiziellen Angaben weitere 2.500 Zivilisten aus umkämpften Gebieten in Sicherheit bringen. Diese Bilanz gab Vizeregierungschefin Wereschtschuk bekannt.

Weiterführende Informationen

