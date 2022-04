Ein ukrainischer Soldat geht auf einer zerstörten Straße in Butscha. (dpa / Mykhaylo Palinchak/SOPA Images )

Nach ukrainischen Angaben lagen die leblosen Körper auf den Straßen; offensichtlich handelt es sich um Zivilisten. Einer von ihnen war mit den Händen auf dem Rücken gefesselt. Nach Angaben des Bürgermeisters wurde den Menschen in den Hinterkopf geschossen. Reporter der Nachrichtenagentur afp konnten ein Massengrab in Augenschein nehmen. Laut örtlichen Rettungskräften sollen es mindestens 57 Leichen sein. Nach Angaben des Bürgermeisters mussten wegen der anhaltenden Kämpfe insgesamt 280 Menschen in Butscha in Massengräbern beigesetzt werden. Aus Russland gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Berichten.

Unterdessen dauern die Kämpfe in der Ukraine an. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben eine Ölverarbeitungsanlage und Treibstoffdepots in der Nähe des Schwarzmeerhafens Odessa angegriffen. Nach ukrainischen Angaben wurde zudem vom russischen Militär die Region Donetsk weiter unter Beschuss genommen.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.