Israelische Armee rückt in Rafah weiter fort. (Omar Ashtawy / APA Images via ZUMA / Omar Ashtawy)

Die israelische Armee hat die lang angedrohte Bodenoffensive auf Rafah Anfang Mai begonnen und rückte zuletzt in den Westteil vor. Der Internationale Gerichtshof hatte Israel am Freitag dazu verpflichtet, den Einsatz in Rafah unverzüglich zu beenden.

Der Luftangriff auf ein Zeltlager in dem Gebiet war weltweit kritisiert worden. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde gab es mindestens 45 Tote. Am Abend kommt der UNO-Sicherheitsrat deswegen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen . Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte von einem "tragischen Fehler" gesprochen.

Israelisches Militär: Keine großen Geschosse eingesetzt

Jetzt äußerte sich das israelische Militär. Es seien bei dem Angriff lediglich kleine Geschosse eingegesetzt worden. Diese Munition habe ein solches Feuer nicht entfachen können, erklärte ein Sprecher. Der Brand sei durch eine sekundäre Explosion entstanden. Derzeit werde die Möglichkeit geprüft, dass Waffen in dem Gebiet gelagert worden seien. Der Sprecher betonte, Ziel des Angriffs in der Nacht zu gestern seien zwei ranghohe Hamas-Mitglieder gewesen.

Nach Angaben des Palästinenserhilfswerks UNRWA haben rund eine Million Menschen Rafah seit Beginn der israelischen Offensive vor rund drei Wochen verlassen. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, es gebe für die Palästinenser im Gazastreifen keinen sicheren Ort.

Die Stadt im Süden des Gazastreifens gilt als letzte Bastion der Hamas, die mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober den Gazakrieg ausgelöst hatte.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.