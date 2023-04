Korrespondenten berichten über Gefechte in der Hauptstadt Khartum in der Nähe des Präsidentenpalastes. In mehreren Stadtteilen habe es Schüsse und Explosionen gegeben. Die paramilitärische Gruppe RSF habe Stützpunkte der Armee angegriffen, erklärte ein General. Die Paramilitärs haben nach eigenen Angaben den Präsidentenpalast und den Flughafen in Khartum eingenommen.

Die sudanesische Armee hatte gestern vor einem Angriff der RSF gewarnt. Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber al-Baschir im April 2019 hält das Militär unter der Führung von General al-Burhan die Macht im Land. Die Eingliederung der RSF in das Militär ist eine der wichtigsten Bedingungen für die Bildung einer Zivilregierung.

Bei Zusammenstößen ethnischer Gruppen in der sudanesischen Krisenregion Darfur waren diese Woche mindestens 24 Menschen getötet worden. In Darfur, das in etwa so groß wie Spanien ist, gibt es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Stämmen. Oft geht es um Gebietsansprüche und den Zugang zu Wasser.

