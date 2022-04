Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto soll ein Massengrab in Manhusch in der Nähe eines Friedhofs parallel zum Straßenverlauf zeigen. Manhusch liegt ca. 20 km westlich von Mariupol. (---/"Satellite image ©2022 Maxa)

Bis zu 9.000 Zivilisten könnten dort begraben sein, hieß es. Unabhängig überprüft werden konnten die ukrainischen Angaben nicht. Das US-Unternehmen Maxar Technologies veröffentlichte Satellitenbilder, auf denen eine lange Gräberreihe zu sehen ist, die an einen bestehenden Friedhof in Manhusch, rund 20 Kilometer westlich von Mariupol, angrenzt. Maxar erklärte, es handle sich um mehr als 200 Massengräber. Vergleiche hätten gezeigt, dass die ersten Gräber Ende März ausgehoben worden und stetig neue dazugekommen seien, erläuterte die Firma.

Nach ukrainischen Angaben seien die Leichen nach und nach von den Straßen Mariupols entfernt, mit Lastwagen abtransportiert und in die bei Manhusch ausgehobenen Gräben geworfen worden. Die Verbrechen sollten dadurch vertuscht werden. Der Bürgermeister von Manhusch sprach von einem "neuen Babyn Jar", in Anspielung auf das von deutschen Truppen verübte Massaker an rund 34.000 Juden in Kiew im Zweiten Weltkrieg.

Selenskyj: Mariupol "leistet weiterhin Widerstand"

Der ukrainische Präsident Selenskyj widersprach unterdessen Angaben aus Moskau, nach denen Mariupol erobert worden sei. Die Stadt widersetze sich weiter, trotz allem was die Besetzer über sie behaupteten, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Der russische Präsident Putin hatte Mariupol gestern für erobert erklärt. In einem Stahlwerk haben sich jedoch ukrainische Soldaten verschanzt; nach russischer Darstellung sollen es mehr als 2.000 Soldaten und ausländische Söldner sein.

Selenskyj sagte weiter, Russland habe den Vorschlag einer Feuerpause über die orthodoxen Osterfeiertage abgelehnt. Das zeige, welche Bedeutung der christliche Glaube für die Führer Russlands habe, meinte Selenskyj. Orthodoxe Christen begehen Ostern in diesem Jahr am 24. April. Sie stellen die größte Glaubensgemeinschaft in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.