Nordkoreanischer Raketenstart auf einem Bildschirm im südkoreanischen Seoul (Archivbild) (Ahn Young-Joon/AP/dpa)

Sie seien in Richtung Osten geschossen worden und im Meer niedergegangen, teilte das südkoreanische Militär laut der Nachrichtenagentur Yonhap mit. Nordkorea hat in diesem Jahr bereits eine Reihe derartiger Tests durchgeführt. Zudem treibt das Regime in Pjöngjang die Entwicklung atomwaffenfähiger Sprengköpfe voran. Wegen seines Raketen- und Atomwaffenprogramms unterliegt Nordkorea strengen internationalen Sanktionen.

Die USA warnen seit Wochen, dass Nordkorea erstmals seit 2017 wieder einen Atomwaffentest vornehmen könnte.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.