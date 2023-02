Zerstörte Häuser in Charkiw (Archivbild) (Yevhen Titov / AP / dpa / Yevhen Titov)

Nach Angaben eines Gouverneurs schlugen drei russische Raketen in der ukrainischen Stadt Charkiw ein. Er machte keine weiteren Angaben. In Charkiw waren bereits am Freitag russische Raketen eingeschlagen. Dabei wurden Kraftwerksanlagen beschädigt. Acht Menschen erlitten Verletzungen.

Charkiw ist die größte Stadt der Ostukraine.

