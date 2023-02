Bachmut im Osten der Ukraine gehört derzeit zu den am stärksten umkämpften Städten. (dpa / AP/ Libkos)

Nach Angaben eines Gouverneurs schlugen drei Raketen in der Stadt Charkiw ein. Er machte keine weiteren Angaben. In Charkiw waren bereits am Freitag russische Raketen eingeschlagen. Dabei wurden Kraftwerksanlagen beschädigt.

Die ukrainischen Streitkräfte halten laut ihrem Oberbefehlshaber die Verteidigung entlang der Frontlinie in Donezk aufrecht. In einigen Bereichen sei es gelungen, Positionen zurückzugewinnen. Russland führe täglich etwa 50 Angriffe in Donezk durch. Er fügte hinzu, dass die Ukraine weiterhin die Stadt Bachmut halte.

Zum Teil lassen sich die Angaben aus dem Kriegsgebiet nicht unabhängig überprüfen.

