Zerstörungen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew (Archivbild) (picture alliance / AA / Andre Alves )

Laut Bürgermeister Klitschko wurden mehrere Wohnhäuser im westlichen Stadtteil Podil beschädigt und in Brand gesetzt. Auch ein Einkaufszentrum sei getroffen worden. Mindestens ein Mensch soll getötet worden sein. Im Osten der Ukraine ist die russische Armee nach eigener Darstellung um zwölf Kilometer vorgerückt. Man habe inzwischen die südöstlich gelegene Siedlung Nikolske erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der ukrainische Generalstab bestätigte das nicht, schrieb auf Facebook aber von russischen Mobilisierungsmaßnahmen in den Regionen Luhansk und Donezk. Die Angaben über den Kriegsverlauf lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.